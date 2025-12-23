Desde el Cefere, 60 mujeres apuestan por la educación como camino de superación

Del total de graduadas, 33 mujeres completaron el noveno grado, mientras que 27 obtuvieron el bachiller en comercio como estudiantes del Centro Educativo Rosa Virginia Pelletier.

Panamá/La educación continúa abriéndose paso como una herramienta clave para la rehabilitación y la reinserción social. Un total de 60 mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) culminaron sus estudios de premedia y media, a través del Programa de Educación de Jóvenes y Adultos que desarrolla de forma permanente el Ministerio de Educación (Meduca) en los centros penitenciarios del país.

Del total de graduadas, 33 mujeres completaron el noveno grado, mientras que 27 obtuvieron el bachiller en comercio como estudiantes del Centro Educativo Rosa Virginia Pelletier, un logro que refleja tanto el esfuerzo personal de las participantes como el trabajo sostenido del Meduca para garantizar el derecho a la educación a la población privada de libertad.

El acto de graduación contó con la participación de la viceministra Académica de Educación, Agnes De León de Cotes, quien acompañó a las graduandas y resaltó la importancia de fortalecer las oportunidades educativas como un camino hacia la superación personal y la construcción de nuevas oportunidades de vida.

Por su parte, la directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, Érida Morales, destacó que el programa ha permitido ampliar el acceso educativo dentro de los centros penitenciarios.

Se ha fortalecido el equipo de facilitadores docentes y el personal administrativo en los centros penitenciarios, para asegurar que los privados de libertad tengan acceso a la educación primaria, secundaria e incluso universitaria”, señaló.

Durante la ceremonia también se compartieron testimonios de superación, como el de Génesis Chaman, quien obtuvo el primer puesto de honor del Bachiller en Comercio y agradeció al programa educativo por creer en la educación como una verdadera oportunidad de cambio.

Asimismo, Yaribel Monje, una de las graduadas, expresó su satisfacción por haber culminado esta etapa académica y manifestó su interés en continuar su formación en el área de informática, con la mirada puesta en un futuro de mayores oportunidades.