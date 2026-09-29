Festival Cultural del Mar en Puerto Ensayo: del 16 al 18 de octubre con entrada libre

La Alcaldía de Puerto Ensayo espera unas 25,000 personas durante los tres días del festival en el malecón, que tendrá más de 40 actividades gratuitas para toda la familia.

La Alcaldía de Puerto Ensayo anunció que el Festival Cultural del Mar se realizará del viernes 16 al domingo 18 de octubre en el malecón de la ciudad, con entrada libre y más de 40 actividades gratuitas para toda la familia.

El alcalde de Puerto Ensayo, Ramiro Ficticio, indicó que esperan la visita de unas 25,000 personas durante los tres días del evento, según lo expresado durante su presentación.

Queremos que las familias vuelvan a disfrutar del malecón — Ramiro Ficticio - Alcalde de Puerto Ensayo

Mientras se conoce el programa completo del festival, puede ver también este video de TVN en YouTube.

En Instagram, TVN compartió esta publicación:

El Festival Cultural del Mar incluirá conciertos de grupos locales de música típica y salsa, una feria gastronómica con 30 puestos de comida del mar y regatas de botes artesanales el sábado por la mañana.

En formato vertical, este Short de TVN en YouTube:

Para la seguridad del evento se desplegarán 120 agentes municipales, según la Alcaldía de Puerto Ensayo.

¿Dónde estacionar y cómo llegar al malecón de Puerto Ensayo?

Habrá estacionamientos gratuitos en el antiguo mercado, con buses de enlace cada 15 minutos hacia el malecón.

La cuenta de TVN en X (@tvnpanama) publicó:

La avenida del Malecón permanecerá cerrada al tránsito vehicular desde las 4:00 p.m. del viernes hasta la medianoche del domingo, según la Alcaldía.

En TikTok, la cuenta @tvnnoticiasoficial compartió este video:

El programa detallado del Festival Cultural del Mar se publicará en las redes sociales de la Alcaldía. Más noticias en la sección Nacionales de TVN.