Café Presidente: así funciona el proyecto de reinserción del Plan Libertad

Café Presidente, un proyecto que forma parte del programa Libertad, impulsado por el Ministerio de Gobierno, y que actualmente es administrado por 11 privados de libertad.

Ciudad de Panamá/En el corazón del Casco Antiguo, donde las calles aún resguardan parte de la historia republicana del país, el Palacio de Gobierno abre paso a una nueva etapa enfocada no solo en la cultura y el turismo, sino también en la reinserción social y las segundas oportunidades.

Dentro de este emblemático espacio funciona Café Presidente, un proyecto que forma parte del Plan Libertad, impulsado por el Ministerio de Gobierno, y que actualmente es administrado por 11 privados de libertad.

El café, que lleva dos meses en funcionamiento bajo esta modalidad, busca convertirse en una plataforma de integración social y laboral para personas en proceso de reinserción.

🔗Puedes leer: Privados de libertad participan en gran tamalada navideña como parte del Plan Libertad

“Es un café con propósito, ya que nosotros somos privados de libertad y fuimos escogidos para atender a las personas y administrar este lugar. Aparte de que los productos que ofrecemos también son hechos por las muchachas del Cefere, que también son privadas de libertad que se levantan todos los días temprano a hacer los productos que ofrecemos aquí”, expresó Javier Yangüez, uno de los participantes del programa.

Yangüez comentó que muchas de las personas que visitan el lugar se sorprenden al conocer que quienes atienden el establecimiento son privados de libertad.

Asimismo, explicó que el proceso para formar parte de este tipo de iniciativas inicia dentro de los centros penitenciarios.

“El proceso empieza en el centro, ahí se empieza a trabajar internamente en lo que son trabajos intramuros y de ahí se pasa a un proceso de preselección que, dependiendo de la situación, entonces son escogidos para el segundo proceso que son los trabajos extramuros”, detalló.

El programa Libertad, desarrollado por el Ministerio de Gobierno, cuenta actualmente con la participación de más de 500 privados de libertad en distintos proyectos orientados a la capacitación laboral, la reinserción social y la reducción de la reincidencia.

Con iniciativas como Café Presidente, las autoridades buscan cambiar la percepción sobre las personas privadas de libertad y demostrar que, a través de oportunidades y acompañamiento, es posible construir nuevos comienzos.

Con información de Meredith Serracín