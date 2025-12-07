Privados de libertad exhiben artesanías navideñas en bazar como parte de su proceso de reinserción social

Durante la exhibición se presentaron bolas navideñas, casitas decorativas, adornos hechos a mano y piezas elaboradas con materiales reciclados, todas confeccionadas por los internos como parte de su proceso de reinserción social.

Ciudad de Panamá, Panamá/Bajo un ambiente navideño y al ritmo de villancicos, privados de libertad de distintos centros penitenciarios del país participaron este fin de semana en el bazar “Los Retazos Tienen Magia”, un espacio que les permitió mostrar su creatividad a través de artesanías y decoraciones realizadas a mano.

Durante la exhibición se presentaron bolas navideñas, casitas decorativas, adornos hechos a mano y piezas elaboradas con materiales reciclados, todas confeccionadas por los internos como parte de su proceso de reinserción social.

“Estamos devolviendo esperanza a nuestros compañeros… las rejas no son para siempre”, expresó uno de los participantes. Además, varios privados de libertad resaltaron que estas habilidades no solo les permiten ocupar su tiempo productivamente, sino que se convierten en una herramienta para su futuro una vez recobren la libertad.

El público tuvo la oportunidad de adquirir las piezas y apreciar el esfuerzo detrás de cada creación, mientras que los fondos recaudados contribuyen al bienestar de los participantes y sus familias. Uno de los artículos más buscados fueron los llamados remenditos, que se convirtieron en la sensación del bazar.

Visitantes valoraron positivamente la iniciativa, destacando que “lo más importante es la reinserción” y el hecho de que “están haciendo algo positivo para salir adelante”.

Este proyecto forma parte del Plan Libertad, programa que involucra a más de 1,500 privados de libertad de 16 centros de rehabilitación del país. El plan ofrece capacitación en diversos oficios productivos, además de herramientas para facilitar una vida fuera del sistema penitenciario. La iniciativa permite también que los participantes conmuten parte de su condena mediante trabajo y aprendizaje.

Con información de Jessica Román