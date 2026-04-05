Privados de libertad encuentran en el arte un espacio de reconciliación en Pascua

El evento se desarrolló en un ambiente de alegría y reflexión, destacando el mensaje central de la Pascua.

Un grupo de privados de libertad celebró el Domingo de Resurrección con actividades culturales y recreativas en el Palacio de Gobierno, donde se desarrolló una celebración de Pascua que incluyó presentaciones artísticas, venta de artesanías y búsqueda de huevos para el público asistente.

El evento, realizado en el Casco Antiguo de Panamá, reunió a hombres y mujeres privados de libertad que forman parte del programa Remenditos, quienes ofrecieron un espacio de arte, reconciliación y reflexión durante el Domingo de Resurrección.

Arte como espacio de rehabilitación

Uno de los momentos más destacados fue la presentación musical interpretada por privados de libertad, quienes encontraron en el canto una forma de expresión y alivio emocional. “A través del canto expresamos sentimientos, liberamos muchos pensamientos, estrés y tensiones; a través del arte encontramos paz”, expresó una de las participantes.

La actividad también incluyó la venta de remenditos, donde se ofrecieron distintos artículos elaborados por los privados de libertad, como parte de las iniciativas de reinserción social y rehabilitación.

Búsqueda de huevos y ambiente familiar

Además de las presentaciones artísticas, se organizó una búsqueda de huevos de Pascua, que generó un ambiente familiar y festivo entre los asistentes. Esta dinámica sirvió como antesala para la celebración de Pascua en el Palacio de Gobierno, captando la atención del público que visitaba el centro histórico.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que la iniciativa surgió por solicitud de los propios privados de libertad. “Más que nada era un deseo que tenían los muchachos en los centros penitenciarios que han estado trabajando en el programa Remenditos. Ellos querían tener una edición especial para esta actividad, sobre todo en este momento de reconciliación”, indicó.

Celebración de Pascua con enfoque de reinserción

La celebración de Domingo de Resurrección en el Palacio de Gobierno formó parte de las actividades que promueven la rehabilitación y reinserción social de personas privadas de libertad, utilizando el arte y la cultura como herramientas de transformación.

**Con información Elizabeth González**