Privados de libertad participan en gran tamalada navideña como parte del Plan Libertad

La jornada en este Centro culminó con el almuerzo navideño donde las autoridades compartieron y degustaron con los privados de libertad.

En un ambiente de unidad e integración, personas privadas de libertad de los centros penitenciarios de Llano Marín, Penonomé y Aguadulce participaron en la gran tamalada navideña, actividad que forma parte de las acciones desarrolladas a nivel nacional dentro del sistema penitenciario durante el mes de diciembre.

El encuentro contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y del director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, a quienes los participantes manifestaron su agradecimiento por ser incluidos en este tipo de iniciativas, que integran el Plan Libertad, un programa que ha mostrado avances positivos en los procesos de resocialización.

Durante la jornada, la ministra Montalvo subrayó el compromiso y la dedicación demostrados por los privados de libertad en la realización del bazar navideño.

🔗Puedes leer: Festival de Luces resaltará el verdadero sentido de la Navidad en el Parque Urracá

Así mismo, destacó la iniciativa “La entrega más linda”, que reúne trabajos y creaciones elaboradas por ellos mismos, producto de largas jornadas de esfuerzo, reflejando talento, disciplina y sentido de pertenencia.

El alcance de los programas se evidenció en la expresión y participación de quienes tuvieron la oportunidad de involucrarse y observar de cerca cada detalle preparado con esmero y dedicación.

La actividad culminó con un almuerzo navideño, en el que las autoridades compartieron y degustaron junto a los privados de libertad, fortaleciendo la convivencia y el espíritu de integración.