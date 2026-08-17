Inicia nuevo sistema para entregar insumos a privados de libertad: no se recibirán alimentos

Los paquetes serán revisados, registrados y trasladados bajo custodia desde la antigua cárcel de mujeres. Algunos familiares manifestaron que prefieren llevar personalmente los artículos a los centros penitenciarios.

Panamá/El Ministerio de Gobierno inició este lunes el nuevo procedimiento centralizado para recibir y entregar insumos a las personas privadas de libertad, en las instalaciones del antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari, en Juan Díaz.

La primera jornada correspondió a los familiares de las privadas de libertad del centro femenino La Esmeralda. Para este martes está prevista la recepción de artículos destinados a El Renacer y Tinajitas, mientras que desde el jueves comenzará el proceso para los pabellones del complejo penitenciario.

Los familiares deben presentar los artículos en bolsas transparentes e identificadas con el nombre completo y número de cédula de la persona privada de libertad, además del centro penitenciario y pabellón donde permanece.

Cada paquete es revisado y registrado en una base de datos antes de pasar al proceso de embalaje y traslado. El nuevo mecanismo permite dar seguimiento a los insumos desde su recepción hasta la entrega dentro del centro penitenciario.

Durante la primera jornada, algunos familiares expresaron dudas sobre el tiempo y las condiciones en que llegarán los paquetes.

“Ahora le entregamos esto aquí y quién sabe cuándo llega allá y cómo llegue”, manifestó una de las familiares.

Otra de las asistentes señaló que prefiere mantener la entrega directa: “Prefiero llevarle yo todo mismo, yo misma”.

En ese sentido, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que inicialmente se recibirán artículos básicos de aseo personal y productos de limpieza. Los alimentos no serán admitidos debido al riesgo de que se deterioren durante el traslado y porque anteriormente se han detectado sustancias ilícitas ocultas en comida.

El procedimiento, establecido mediante la Resolución N.º 123-R-120, se realizará una vez al mes y comprende los centros penitenciarios La Joyita, La Joya, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas y La Esmeralda.

La recepción se mantendrá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Según el Sistema Penitenciario, los paquetes deberán llegar a sus destinatarios en un plazo máximo de 24 horas, salvo los trasladados hacia Chiriquí, cuyo periodo de entrega podrá extenderse hasta 48 horas.

Co información de Hellen Concepción.