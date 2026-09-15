Concejales de San Miguelito cuestionan retrasos en proyectos financiados con fondos IBI

Los fondos IBI forman parte del proceso de descentralización y permiten financiar proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario a través de los gobiernos locales.

Ciudad de Panamá/Representantes del Concejo Municipal de San Miguelito cuestionaron la falta de ejecución de varios proyectos aprobados con recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), destinados a obras de desarrollo local en los nueve corregimientos del distrito.

Los fondos IBI forman parte del proceso de descentralización y permiten financiar proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario a través de los gobiernos locales.

“Es muy lamentable que en un corregimiento como José Domingo Espinar no se haya iniciado ningún proyecto del fondo IBI; el otro año vamos a tener más recursos, pero esos recursos no se están traduciendo en obras concretas”, indicó Guillermo García, representante de José Domingo Espinar.

Entre las obras contempladas en San Miguelito se encuentran más de 30 proyectos para la construcción y rehabilitación de aceras, veredas, veredas-calles y paradas de buses, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de los residentes.

“Si nos pone a nosotros en un escenario un poco difícil de manejar cuando estamos convocados a la comunidad a audiencias públicas para proyectos y no hemos terminado proyectos del 2022, 2023, 2024”, señaló Iván Cheribin, representante de Rufina Alfaro.

Durante la sesión del Consejo Municipal, los representantes solicitaron explicaciones sobre el retraso en la ejecución de proyectos que, según indicaron, ya fueron aprobados y cuentan con recursos asignados.

En 2025, el proceso de descentralización destinó más de $6.3 millones para los proyectos contemplados en los planes de obras correspondientes a los periodos 2023-2024.

Ante los cuestionamientos, la ingeniera del Municipio de San Miguelito, Astrid Chanis, explicó que uno de los factores que ha incidido en el retraso es la falta de personal técnico dentro de la Alcaldía, situación que ha dificultado avanzar con los procesos requeridos para la ejecución de las obras.

“Lamentamos muchísimo el retraso en la ejecución de los proyectos IBI y esto se debe principalmente a la limitante del personal técnico que nosotros tenemos en la alcaldía. Actualmente, la Dirección de Planificación Urbana solamente tiene tres arquitectos que se encargan de los diseños de estos proyectos y un diseño puede tomar más de un mes en realizarse; por tanto, cabe mencionar que cada proyecto y, principalmente, los de 2023 y 2024, que son los proyectos más impactantes y con mayor monto, toman más tiempo en este proceso de realizar los planos”, explicó la ingeniera.

Los concejales acordaron que, en la próxima sesión del Consejo Municipal, las autoridades de la Alcaldía de San Miguelito deberán presentar un informe sobre el avance de cada uno de los proyectos financiados con fondos IBI en los nueve corregimientos.

La información deberá permitir a los representantes conocer el estado de las obras, los proyectos pendientes y las razones de los retrasos en su ejecución.

Con información de Luis Mendoza.