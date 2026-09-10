Privadas de libertad retoman labores de limpieza en San Miguelito y buscan una oportunidad de reinserción

Las participantes del Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda realizaron labores de limpieza en distintos sectores de San Miguelito, como parte de la reactivación del programa de trabajo y reinserción.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 67 privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda retomaron este jueves las labores de barrido en distintos sectores del distrito de San Miguelito, como parte de la reactivación del Plan Libertad, en coordinación con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Las participantes fueron trasladadas en buses de la AAUD hacia diferentes puntos de trabajo, entre ellos La Gran Estación, la vía principal de San Miguelito hasta San Isidro, Villa Lucre y parte de la vía Ricardo J. Alfaro hasta Linda Vista. Antes de iniciar las labores, las privadas de libertad participaron en un acto en el que se realizó la entrega simbólica de los implementos de barrido.

Durante la actividad, Chanan Singh, director general del Sistema Penitenciario, exhortó a las participantes a aprovechar la oportunidad: “Muchachas, esta es una gran oportunidad que ustedes tienen, no la desechen; es un paso para su libertad”, expresó.

Ovil Moreno, director de la AAUD, informó que cuatro mujeres que anteriormente participaron en el Plan Libertad actualmente están siendo contratadas por la institución. “Quién quita que las que están aquí desarrollen bien su trabajo, cumplan con las reglas y también puedan ser parte formalmente del personal de la Autoridad de Aseo”, manifestó Moreno.

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Durante la jornada, Iorlenis Figueroa, una de las privadas de libertad participantes, agradeció a sus compañeras y a las autoridades por la oportunidad de retomar el programa. “Gracias por darnos la oportunidad de volver a soñar, de prepararnos, aprender y demostrar que sí podemos ser parte de una sociedad mejor”, expresó.

Figueroa también pidió que el programa se mantenga como una oportunidad para otras mujeres privadas de libertad. La reactivación del Plan Libertad también fue valorada por residentes de las comunidades donde se desarrollaron las labores de limpieza.

Carlos Sánchez, residente de la comunidad 9 de Enero, consideró positiva la iniciativa y recordó que durante la participación anterior de las privadas de libertad se mantenían limpias las áreas intervenidas. “Cuando ellas estaban anteriormente, todo esto estaba limpio, no había ningún problema”, señaló.

Las jornadas forman parte de las acciones de trabajo que buscan ofrecer a las privadas de libertad una oportunidad de preparación y reinserción, mientras contribuyen a las labores de limpieza en distintos sectores del distrito de San Miguelito.