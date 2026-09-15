Ifarhu entregó más de 7,400 tarjetas del PASE-U en San Miguelito; filas avanzan con mayor agilidad en la segunda jornada

Ifarhu cambia logística para entregar tarjetas del PASE-U tras quejas por venta de puestos y personas que se colaban.

San Miguelito/Las filas para retirar las tarjetas correspondientes al primer desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) avanzaron con mayor agilidad durante la segunda jornada desarrollada en San Miguelito, luego de los inconvenientes registrados el día anterior.

Euler García, asesor del despacho del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), señaló que durante la primera jornada fueron entregadas más de 7,400 tarjetas, pese a que acudieron al lugar más de 9,500 padres de familia.

Puede leer: Rescatan a 18 personas tras naufragio de catamarán cerca de Taboga

“Cerramos con una cantidad de más de 7,400 tarjetas entregadas a los acudientes, dentro de una realidad de más de 9,500 padres de familia”, dijo el funcionario.

García explicó que entre las personas que acudieron había residentes de Panamá Norte, una zona donde todavía no ha sido habilitada la entrega de las tarjetas. “Panamá Norte todavía no tiene habilitada la entrega de tarjetas. Entonces, tuvimos un considerable número de padres de familia que se acercaron en busca de la tarjeta, pero no les correspondía porque no está la data todavía para hacer la entrega de este plástico”.

Modifican la organización de las filas

Para la segunda jornada, el equipo comenzó a asignar números desde más temprano, entregando uno por cada persona presente en la fila. La medida busca respetar el orden de llegada y agilizar la atención.

En base a eso, el equipo lo que hizo fue realizar una jornada mucho más temprano, garantizando que la persona que estuviera en sitio fuera la que se le entregara la numeración y así respetar el tiempo de llegada de quienes nos están acompañando en esta mañana para retirar su tarjeta”, explicó.

El funcionario aseguró que el desarrollo de la jornada también fue favorecido por la colaboración de los acudientes. “La jornada ha sido diferente gracias a la colaboración de todos los padres de familia en esta jornada. Segundo día correspondiente para el área de San Miguelito”.

Para este segundo día fueron incluidos 26 centros educativos de los corregimientos de Belisario Porras y Omar Torrijos. El Ifarhu proyectaba atender a más de 10,000 acudientes.

Es importante destacar que hay una programación y que cada uno de los padres de familia debe acercarse de acuerdo a la programación para garantizar que la atención sea la mejor”.

García pidió a los padres de familia revisar el cronograma publicado en los canales oficiales de la institución y acudir únicamente en la fecha correspondiente, debido a que la presencia de personas convocadas para otros días aumenta el volumen previsto y puede afectar la atención.

Cédula vigente para retirar la tarjeta

El asesor del Ifarhu advirtió que los acudientes deben presentar su cédula vigente para completar el proceso. Quienes tengan el documento vencido deberán acudir al Tribunal Electoral y presentar la constancia del trámite de renovación.

Tenemos gente en fila que mantiene cédula expirada. A esas personas no se les va a poder entregar el beneficio. Es importante que verifique su cédula y, si está expirada, puede acercarse a la oficina del Tribunal Electoral y, con la constancia de la hoja que le brinde la oficina, el equipo de la Caja de Ahorros con mucho gusto le va a atender”.

García indicó que dentro de Los Andes Mall funciona una oficina del Tribunal Electoral, lo que permite a los acudientes realizar la renovación y posteriormente presentar la documentación para retirar la tarjeta.

En el caso de las cédulas que vencieron el mismo día de la entrega, aseguró que las personas sí podrán ser atendidas, aunque deberán actualizar posteriormente el documento.

Si se le venció hoy, con mucho gusto le vamos a atender, pero le sugerimos que, de igual manera, después de retirar su tarjeta se apersone a la oficina del Tribunal Electoral y tenga su documentación al día”.

Además, recordó a los acudientes que deben descargar la aplicación y verificar que aparezca el saldo correspondiente al primer desembolso del PASE-U. Si la plataforma no les permite avanzar o muestra algún error, deben acudir a una oficina del Ifarhu para revisar la situación del estudiante. "Y aquí es importante destacar, reitero, que las personas descarguen la aplicación y que visualicen el saldo correspondiente a este primer desembolso. Si la aplicación no lo deja avanzar, si le marca un ‘ups’ como mensaje o algún error, usted debe dirigirse a las oficinas del Ifarhu para verificar la situación que mantenga el acudido”.

Entrega en otras áreas

La jornada en San Miguelito comenzó el día anterior y terminará al día siguiente, según García. Las personas que no pudieron asistir durante el segundo día podrán acercarse en la última fecha prevista para el distrito.

El funcionario pidió evitar acudir durante la entrega correspondiente a Panamá Norte, debido a que se espera un volumen mayor de padres de familia en esa zona.

Para quienes no puedan presentarse durante las jornadas de San Miguelito, posteriormente serán habilitados otros puntos en Panamá Centro y Panamá Este. Los respectivos cronogramas serán divulgados mediante los canales oficiales del Ifarhu.