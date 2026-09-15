Rescatan a 18 personas tras naufragio de catamarán cerca de Taboga

De acuerdo con el Senan, el uso de chalecos salvavidas fue un factor clave durante la emergencia y contribuyó a preservar la vida de los ocupantes.

Panamá/Un total de 18 personas fueron rescatadas luego de que la embarcación tipo catamarán en la que viajaban naufragara y se hundiera entre las islas de Taboga y Taboguilla.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) desplegó personal especializado y medios navales para atender la emergencia, mediante la coordinación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales.

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Los ocupantes fueron trasladados hasta un puerto seguro, donde recibieron atención de paramédicos de la Aeronaval, el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME) y el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con la entidad, el uso de chalecos salvavidas fue un factor clave durante la emergencia y contribuyó a preservar la vida de los ocupantes.

El Senan reiteró el llamado a navegar con precaución y utilizar los equipos de seguridad. Ante cualquier emergencia marítima, las personas pueden comunicarse con la línea de atención 108.