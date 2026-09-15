Clima en Panamá: prevén lluvias en áreas marítimas con posibles ingresos hacia las costas

Panamá/Los aguaceros aislados y las tormentas eléctricas se intensificarán durante la tarde de este martes en varios sectores de Panamá, especialmente en Darién, las comarcas Emberá-Wounaan, el centro-sur de Veraguas y Chiriquí. Así lo indica el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante el desarrollo de las tormentas podrían producirse cambios repentinos en la dirección del viento y aumentos temporales de su velocidad, con la posibilidad de que se registren caídas de árboles u otros objetos.

Durante la madrugada se esperan lluvias con actividad eléctrica sobre el Golfo de Panamá y otros sectores marítimos del Pacífico. Estas condiciones podrían desplazarse hacia las costas de la comarca Emberá-Wounaan, Panamá Este y el sur de Veraguas, incluida la isla Coiba.

En el resto de la vertiente predominará el cielo parcialmente nublado a cubierto, con algunos claros en las provincias centrales.

Para la mañana se prevé una disminución gradual de la nubosidad y un mayor calentamiento, principalmente en el occidente del país. Sin embargo, el ingreso de nubes desde el área marítima podría generar lluvias y tormentas en el Golfo de Panamá y la comarca Emberá-Wounaan Sambú. En horas de la noche disminuirá la cobertura nubosa en gran parte del territorio nacional.

Lluvias aisladas en el Caribe

En el Caribe se pronostican lluvias aisladas durante la madrugada sobre el área marítima, con posibles desplazamientos hacia las costas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Costa Arriba de Colón y Guna Yala.

Las condiciones mayormente nubladas persistirán durante la mañana. Para la tarde se esperan aguaceros aislados sobre Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Las lluvias disminuirán progresivamente en tierra firme durante la noche, aunque podrían formarse nuevos núcleos de tormentas sobre el Caribe occidental.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 20 °C en las zonas montañosas y entre 21 °C y 25 °C en las áreas bajas. Las máximas estarán entre 24 °C y 32 °C. Los valores más elevados se registrarán en las llanuras, zonas urbanas y sectores de baja elevación del occidente y las provincias centrales.

En el Pacífico se esperan condiciones marítimas favorables, con olas de entre 0.60 y 0.90 metros. En el Caribe, el oleaje alcanzará hasta 1.20 metros.

Los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre 6 y 11, correspondientes a niveles de moderados a muy altos. Se recomienda seguir las medidas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).