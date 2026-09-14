Nuevo balance: 25 viviendas afectadas por fuertes lluvias y vientos en Colón

Entre las comunidades afectadas se encuentran Arco Iris, Margarita, Puerto Escondido y La Resurrección, además del área revertida del corregimiento de Cristóbal, donde también se reportó la caída de al menos cinco árboles sobre la vía.

Colón, Colón/El balance de viviendas afectadas por el temporal que azotó la provincia de Colón aumentó a 25, luego de que las fuertes lluvias y los intensos vientos registrados el domingo 13 de septiembre provocaran desprendimientos de techos, caída de árboles e inundaciones en distintos sectores.

El domingo se había informado de manera preliminar sobre 12 viviendas con desprendimiento de techo y una residencia con pérdida total, luego de que un árbol cayera sobre su estructura. Sin embargo, este lunes las autoridades actualizaron la cifra tras continuar con las evaluaciones en las áreas afectadas.

De acuerdo con Jesús Murillo, director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), 25 residencias resultaron afectadas, principalmente por desprendimientos de techos y caída de árboles sobre las viviendas.

“Tenemos un balance de 25 residencias que sufrieron afectación por desprendimiento de techos y caída de árboles sobre las mismas”, informó Murillo.

Entre las comunidades afectadas se encuentran Arco Iris, Margarita, Puerto Escondido y La Resurrección, además del área revertida del corregimiento de Cristóbal, donde también se reportó la caída de al menos cinco árboles sobre la vía.

En Arco Iris, una familia perdió prácticamente todas sus pertenencias luego de que su vivienda resultara severamente afectada. Luis Núñez, residente del sector, relató la rapidez con la que ocurrió el evento.

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“Una brisa, una tormenta, algo increíble. El momento fue de segundos, fueron segundos de esa brisa y mira cómo agarró las casas. Varios vecinos afectados también y, bueno, perdimos todo, todo lo perdimos”, contó.

Núñez explicó que vive con dos niños y recordó con tristeza el impacto que tuvo la situación en su familia.

“La niña ayer lloraba: ‘Papá, mi estudio, papá, mi uniforme, papá, mi cuaderno’, y yo le dije: ‘No te preocupes, mami, tú estás bien, tienes vida y salud, estamos bien’”, relató.

Desde tempranas horas de este lunes, algunas familias comenzaron a retirar los enseres que resultaron dañados. Personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), junto con equipos de emergencia, realizó recorridos para levantar información sobre las afectaciones.

Milagros Moreno, directora provisional del Miviot, indicó que se está realizando un registro de las viviendas afectadas para determinar las necesidades de las familias.

“Estamos haciendo el levantamiento para ver las casas que fueron afectadas. Ya tuvimos vía telefónica un llamado con el viceministro del Ministerio de Vivienda, en el cual dijo que está dispuesto a brindar el apoyo y saber cuáles son las afectaciones para poder darle solución”, explicó.

La empresa encargada de la recolección de basura también se sumó a las labores para retirar colchones, electrodomésticos y otros enseres dañados, con el objetivo de evitar que estos terminen en quebradas y puedan generar obstrucciones que agraven eventuales inundaciones.

Sinaproc también reportó el desbordamiento de la quebrada en el sector de La Resurrección, lo que provocó la entrada y salida de agua en algunas residencias, aunque en este punto no se reportaron pérdidas de enseres.

Las autoridades mantienen un aviso de vigilancia hasta las 6:00 p.m. de este lunes 14 de septiembre y continúan monitoreando las condiciones meteorológicas en toda la provincia.

Aunque las lluvias habían disminuido durante la mañana, se prevé que durante la tarde continúen las precipitaciones, aunque con menor intensidad. Sinaproc reiteró el llamado a las personas que viven cerca de ríos, quebradas y zonas propensas a deslizamientos a mantenerse vigilantes y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Con información de Néstor Miranda