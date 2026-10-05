La Chorrera proyecta renovar el parque Tomás Martín Feuillet con una inversión de 620 mil dólares

Actualmente, el parque es utilizado por artesanos, emprendedores y personas que transitan por el área para utilizar las diferentes rutas de transporte interno del distrito.

La Chorrera/El Municipio de La Chorrera proyecta darle un nuevo rostro al parque Tomás Martín Feuillet, uno de los principales puntos de encuentro y tránsito del distrito, mediante un proyecto de reorganización y reestructuración del espacio.

De acuerdo con Aquiles Acevedo, director de Descentralización de La Chorrera, la obra contempla una reestructuración completa del parque, con áreas a diferentes niveles, baños y cubículos destinados a vendedores, con el objetivo de ordenar las actividades comerciales que actualmente se desarrollan en el lugar.

El proyecto también busca convertir el parque en un punto de interés turístico dentro del centro de La Chorrera, tomando en cuenta el alto flujo de personas que diariamente transitan por el área debido a las diferentes rutas internas del distrito.

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Como parte de la iniciativa, también se contempla el desarrollo de nuevas aceras en el centro de La Chorrera, específicamente en la avenida de las Américas.

Para una primera etapa, se han destinado $620,000 para el Parque Tomás Martín Feuillet y $231,000 para las aceras del centro de La Chorrera, para una inversión conjunta de $851,000.

Actualmente, el parque es utilizado por artesanos, emprendedores y personas que transitan por el área para utilizar las diferentes rutas de transporte interno del distrito.

Información de Luis Mendoza