Pago del Pase-U: Más de 43,000 acudientes recibirán tarjetas Punch en Bocas del Toro; la entrega ya arrancó

El Ifarhu exhortó a los padres de familia a consultar previamente la programación establecida en la página web de la institución para conocer el lugar y la fecha que les corresponde.

Bocas del Toro/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició este lunes 5 de octubre la entrega de las tarjetas Punch del Pase-U, correspondientes al primer desembolso del programa en la provincia de Bocas del Toro.

En Almirante, la jornada contempla la atención de más de 5,300 acudientes, mientras que en Isla Colón se prevé atender a unos 2,700 padres de familia.

De acuerdo con Euler García, asesor del Ifarhu, solo en estos puntos el desembolso supera el millón de dólares.

Para esta semana, la institución tiene programada la atención de más de 43,000 acudientes en la provincia, con un desembolso superior a $8.8 millones.

Las jornadas continuarán este martes en el área deportiva de Changuinola, donde la atención se extenderá durante tres días. Posteriormente, el cronograma contempla jornadas en Chiriquí Grande y Kankintú.

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García reiteró que los acudientes no necesitan llegar con horas de anticipación ni hacer filas desde días anteriores, ya que el proceso de entrega es rápido. El único documento indispensable es presentar la cédula vigente.

Además, explicó que quienes no tengan teléfono celular también podrán recibir su tarjeta y acceder a los fondos correspondientes a este primer desembolso.

Durante la jornada, algunos padres de familia destacaron la rapidez del proceso. Uno de los acudientes consultados señaló que llevaba poco tiempo en la fila y que esta avanzaba rápidamente.

Otro padre de familia consideró positivo recibir el desembolso y pidió que los fondos sean utilizados para las necesidades de los estudiantes, particularmente en alimentación y otros gastos relacionados con la escolaridad.

Sobre los cambios implementados para la entrega de este beneficio, otra de las acudientes consultadas manifestó que desconoce las razones de las nuevas medidas, aunque consideró que podrían estar relacionadas con situaciones ocurridas anteriormente.

El Ifarhu exhortó a los padres de familia a consultar previamente la programación establecida en la página web de la institución para conocer el lugar y la fecha que les corresponde.

Información de Luis Palacios

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