Mi Farma Digital| adultos mayores enfrentan dificultades para consultar medicamentos

La jefa del Departamento de Farmacia de la Policlínica Presidente Remón, Phallone Berrocal, reconoció las dificultades que puede representar el uso de nuevas tecnologías para esta población.

Ciudad de Panamá, Panamá/Saber que existe una herramienta para localizar medicamentos no siempre significa poder utilizarla. Algunos adultos mayores asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) señalaron que todavía tienen dificultades para consultar Mi Farma Digital, mientras otros desconocían la existencia de la plataforma.

“Sí, sé que ahí están ubicados los medicamentos, pero yo no lo sé trabajar, pues no lo sé”, expresó una de las usuarias entrevistadas.

Ante esa dificultad, sigue recurriendo a la atención presencial para averiguar dónde puede encontrar lo que necesita. “Yo vengo al seguro y les pregunto a las niñas”, contó.

Otro asegurado señaló que no había recibido información sobre la herramienta. “Yo no sabía eso hasta ahora, ni por televisión, porque veo televisión todos los días y no me había enterado de eso”, manifestó. Al preguntarle si hacía falta más orientación, respondió: “Sería así, sería así”.

Orientación para aprender a utilizarla

La jefa del Departamento de Farmacia de la Policlínica Presidente Remón, Phallone Berrocal, reconoció las dificultades que puede representar el uso de nuevas tecnologías para esta población.

“Es difícil y sí se comprende la situación, porque los adultos mayores no están acostumbrados al cambio de tecnología”, explicó.

La funcionaria indicó que los usuarios pueden ingresar desde el buscador de su celular, escribir Mi Farma Digital y acceder a la plataforma. Allí encontrarán opciones de búsqueda básica y avanzada.

“Obviamente, la que el paciente debe utilizar es la que es la búsqueda básica”, señaló.

También explicó que una vez a la semana se ofrecen orientaciones en la Casa del Adulto Mayor, en la 5 de Mayo, sobre esta y otras herramientas de la CSS.

“Les explican poco a poco a todas esas personas que no saben utilizar este tipo de herramientas”, expresó.

La iniciativa busca facilitar la consulta de medicamentos y reducir el tiempo que los asegurados dedican a localizar dónde están disponibles. Los testimonios recogidos muestran que, para algunos usuarios, contar con acompañamiento sigue siendo necesario para aprovecharla.

Con información de Heady Morán.