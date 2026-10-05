Alza del combustible encarece productos y reduce llegada de camiones a Merca Chitré

Los comerciantes describieron las dificultades para mantener sus operaciones ante estos aumentos.

Chitré, Herrera/El aumento del precio del combustible está afectando el traslado de mercancías desde Chiriquí hacia Merca Chitré, donde comerciantes y transportistas reportan menos camiones y mayores costos en productos como tomate, cebolla y zanahoria.

Durante un recorrido por el mercado, los vendedores señalaron que la situación repercute en sus actividades y en el bolsillo de los compradores.

“Menos camiones con mercancías, está muy caro, la situación no está bien”, expresó Brayan Caballero. “La gente se queja por los precios; allá arriba está caro, casi la mayoría de los productos, el tomate, la cebolla”, añadió.

Según los testimonios, el incremento de los costos comienza en las zonas de producción y continúa durante el transporte hasta los puntos de venta.

“La mercancía ha subido no solamente en el flete, sino también al mismo productor; al momento de transportar la mercancía dentro del huerto, le sale más caro, y ahora los insumos de importación también han subido de precio”, explicó otro de los participantes.

“Ahorita mismo todo se ha disparado de precio”, afirmó.

Los comerciantes describieron las dificultades para mantener sus operaciones ante estos aumentos. “Estamos trabajando simplemente para cumplir la jornada. Compramos y distribuimos aquí”, señaló el distribuidor, Edgar Bernal.

La situación preocupa a vendedores y consumidores, que enfrentan mayores precios en alimentos que forman parte de sus compras habituales.

Con información de Eduardo Javier Vega.