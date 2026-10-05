Noruega estudia prohibir temporalmente las lentes inteligentes

Meta sostiene que sus gafas están equipadas con una luz LED que parpadea cuando se toma una foto o se graba un vídeo y que no puede apagarse sin inutilizar la cámara.

Noruega quiere prohibir temporalmente las gafas inteligentes en algunos espacios públicos por motivos de privacidad, anunció el lunes el ministro de Asuntos Digitales.

La prohibición busca evitar la captura de imágenes sin consentimiento de las personas filmadas y podría aplicarse en parques, playas, museos, centros comerciales, escuelas o eventos públicos.

El Partido Laborista, que lidera un gobierno en minoría, necesita el apoyo de otros partidos y está preparando un proyecto de ley con la participación de expertos.

"No queremos una sociedad en la que la gente se preocupe por ser grabada, fotografiada o filmada sin saberlo en lugares y situaciones en los que está acostumbrada a no ser vigilada", declaró el ministro de Asuntos Digitales y Administración Pública, Torgeir Micaelsen.

El gobierno aclaró que no busca una prohibición total.

Los lentes inteligentes, especialmente los de Meta comercializados bajo las marcas Ray-Ban y Oakley, generan una creciente preocupación por la privacidad en Europa.

En Francia, la organización de protección de la infancia e-Enfance afirmó el mes pasado que había recibido unas 20 denuncias de mujeres filmadas sin su consentimiento, en la mayoría de los casos con el modelo de Meta.

Algunos de esos videos se compartieron en redes sociales y dieron lugar a burlas o mensajes de odio, lo que llevó a la Fiscalía de París a abrir una investigación.

La capital de Noruega, Oslo, ya ha decidido prohibir las lentes equipadas con cámaras en las escuelas.

Meta sostiene que sus gafas están equipadas con una luz LED que parpadea cuando se toma una foto o se graba un vídeo y que no puede apagarse sin inutilizar la cámara.