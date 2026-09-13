Fuertes lluvias en Colón provocan voladuras de techo, caída de árboles y deslizamientos de tierra

El Sinaproc mantiene un aviso de prevención en el Caribe panameño mientras los equipos de emergencia evalúan los daños en diversos corregimientos.

Colón/Un temporal con fuertes lluvias e intensos vientos dejó múltiples afectaciones en la provincia de Colón, dejando un saldo preliminar de al menos 12 viviendas con desprendimiento de techo y una residencia con pérdida total tras colapsar un árbol sobre su estructura.

El director regional del Sinaproc en Colón, Jesús Murillo, confirmó que el personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se mantiene desplegado en el sector de Arco Iris realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades para brindar asistencia a las familias damnificadas.

Monitoreo en zonas críticas y cauces de ríos

Según detalló Murillo, las afectaciones causadas por las ráfagas de viento y el mal tiempo se extendieron por diversos corregimientos. En Margarita se registraron cuatro árboles que cayeron sobre la vía y residencias, mientras que en Puerto Pilón se reportaron deslizamientos de tierra y obstrucción de carreteras.

De igual forma, sectores como Puerto Escondido y La Resurrección reportaron inundaciones urbanas. Sinaprox explicó que en el área de Cativá, la quebrada Fantasma alcanzó su nivel máximo de cauce, por lo que se mantiene una vigilancia permanente. Hasta la fecha, el corregimiento de Cristóbal se posiciona como el más afectado de la provincia.

El Sinaproc reiteró que se mantendrá un aviso de prevención activo hasta las 7:00 p.m. del lunes, ya que los pronósticos prevén que continúen las lluvias intensas en todo el litoral Caribe.

Con información de Néstor Delgado.