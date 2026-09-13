Dos personas mueren, entre ellas un menor, tras naufragio de una embarcación en Colón

La tragedia marítima se registró cuando la pequeña embarcación fue alcanzada por fuertes oleajes y un clima adverso que azota la costa atlántica.

Colón/Tras el naufragio de una embarcación en la provincia de Colón, autoridades y rescatistas recuperaron los cuerpos de dos personas, incluyendo un menor de edad, quienes fallecieron en el incidente.

El trágico suceso ocurrió en la desembocadura del río Coclé del Norte. El Servicio Nacional Aeronaval (Senan), apoyado por familiares y miembros de la comunidad, realizó la búsqueda en la zona tras el vuelco de la nave. Durante las labores de búsqueda, localizaron a las dos víctimas mortales en el área, ya sin signos vitales.

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La tragedia marítima se registró cuando la pequeña embarcación fue alcanzada por fuertes oleajes y un clima adverso que azota la costa atlántica.

Las autoridades ya realizan las diligencias de ley para el levantamiento de los cadáveres y su posterior entrega a los seres queridos.