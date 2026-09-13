Tres tripulantes de una embarcación desaparecen en Veraguas; búsqueda se mantiene afectada por mal tiempo

El equipo se mantiene atento a las condiciones meteorológicas para reanudar la búsqueda tan pronto sea seguro hacerlo .

Veraguas/La búsqueda de una embarcación tipo panga con tres tripulantes a bordo, reportada como desaparecida desde la noche del jueves 10 de septiembre, se vio limitada este domingo 13 de septiembre debido a las condiciones meteorológicas adversas en la zona.

El Departamento de Búsqueda y Rescate (SAR) del Servicio Nacional Aeronaval mantiene el seguimiento del caso y ha desarrollado operativos desde Punta Rincón hasta Santa Catalina, incluyendo los sectores de río Veraguas y río Concepción.

Durante las labores, los agentes también realizaron abordajes a embarcaciones cercanas para verificar posibles avistamientos. Hasta el momento, la búsqueda no ha dado resultados positivos.

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Ante el mal tiempo registrado este domingo, las operaciones fueron interrumpidas temporalmente para garantizar la seguridad del personal. El equipo se mantiene atento a las condiciones meteorológicas para reanudar la búsqueda tan pronto sea seguro hacerlo.

El Instituto de Meteorología e Hidrología mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en todas las provincias y comarcas del país.

Sobre las condiciones marítimas advirtió que, se prevén olas de 0.6 a 1.2 m de altura con periodos de 13 a 19 segundos y mareas altas del Pacífico de 15.3 a las 3:14 a.m. y de 16.1 a las 03:30 p.m.

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