Rescatan a estudiante de ingeniería forestal que se extravió en Gamboa

Una vez localizado, los agentes realizaron las labores necesarias para extraerlo del sector y ponerlo a salvo .

Ciudad de Panamá/Un ciudadano de 34 años fue localizado y rescatado por agentes de la Policía Ambiental luego de permanecer extraviado en el sector de La Playita, en Gamboa, provincia de Colón.

El hombre se encontraba junto a un grupo de estudiantes de Ingeniería Forestal, quienes realizaban investigaciones en esta zona cuando se percataron de que uno de sus compañeros se había separado del grupo y no lograban ubicarlo.

Ante la situación, los estudiantes solicitaron apoyo a la Policía Ambiental. Las unidades desplegaron una búsqueda en el área hasta lograr establecer contacto con el ciudadano.

Una vez localizado, los agentes realizaron las labores necesarias para extraerlo del sector y ponerlo a salvo.

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