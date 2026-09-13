Apagón eléctrico afectó a más de 375 mil clientes en tres provincias, informan empresas eléctricas

La falla eléctrica, registrada a las 10:35 p.m. del sábado 12 de septiembre, impactó diversos sectores de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, extendiéndose la suspensión del servicio por aproximadamente 23 minutos hasta su restablecimiento a las 10:58 p.m.

Panamá/Un evento en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), originado por la pérdida de 600 megavatios (MW) de generación en la Generadora Gatún, provocó una interrupción del suministro eléctrico que dejó a más de 375 mil clientes sin servicio.

La falla, registrada a las 10:35 p.m. del sábado 12 de septiembre, impactó diversos sectores de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, extendiéndose la suspensión del servicio por aproximadamente 23 minutos hasta su restablecimiento a las 10:58 p.m.

ENSA: Mayor cantidad de clientes afectados en Panamá y San Miguelito

La empresa distribuidora ENSA reportó la mayor cifra de usuarios impactados por la falla técnica externa a su red de distribución.

Un total de más de 225 mil clientes quedaron sin fluido eléctrico en su zona de concesión, abarcando sectores de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, tales como Cerro Viento, Tocumen, 24 de Diciembre, Chilibre, Costa del Este, Llano Bonito, Juan Díaz y Monte Oscuro, entre otros.

La distribuidora señaló que la recuperación de la carga en sus redes se dio de forma paulatina a medida que se normalizaba el sistema de generación.

Naturgy: Se extendió a tres provincias

Por su parte, la empresa Naturgy concentró afectaciones geográficas más amplias, sumando a más de 150,000 clientes sin luz distribuidos en tres provincias distintas:

Provincia de Panamá (Ciudad Capital): San Francisco, Ancón, Betania, Bella Vista, Santa Ana, San Felipe, Pueblo Nuevo y Parque Lefevre.

San Francisco, Ancón, Betania, Bella Vista, Santa Ana, San Felipe, Pueblo Nuevo y Parque Lefevre. Provincia de Panamá Oeste: Nuevo Arraiján, Burunga, Ciudad Futuro, Barrio Balboa, Barrio Colón, Guadalupe, La Chorrera, Capira, San Carlos, Punta Barco y Las Guías.

Nuevo Arraiján, Burunga, Ciudad Futuro, Barrio Balboa, Barrio Colón, Guadalupe, La Chorrera, Capira, San Carlos, Punta Barco y Las Guías. Provincia de Coclé: Distrito de Antón.

Naturgy confirmó que la interrupción en sus sectores de concesión tuvo una duración aproximada de 20 minutos, coordinando directamente con las autoridades del sistema energético para el restablecimiento progresivo.

ETESA explica el origen del fallo y el proceso de recuperación

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) detalló la secuencia técnica de los hechos, explicando que, tras la repentina desconexión y pérdida de los 600 MW de la Generadora Gatún a las 10:35 p.m., el Centro Nacional de Despacho (CND) activó de forma inmediata los sistemas de protección SPEAR. Esta herramienta está diseñada específicamente para dar estabilidad a la red nacional y permitir maniobras rápidas de recuperación ante contingencias de gran magnitud.

Gracias a las maniobras operativas del CND y a la respuesta de los protocolos de emergencia, el sistema fue restaurado de manera paulatina.

Finalmente, a las 10:58 p.m., el CND declaró formalmente el "código blanco", confirmando que el 100 % del suministro eléctrico había sido restablecido con éxito en todas las zonas afectadas de las tres provincias.