Apagón en ciudad de Panamá y San Miguelito causado por incidente en generadora Gatún; Etesa confirma recuperación del sistema

Etesa confirmó la recuperación total del suministro a las 10:58 p.m. luego de una pérdida de carga de 600 megavatios.

Ciudad de Panamá/La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) informó que a las 10:35 p.m. de este sábado 12 de septiembre, se registró "una pérdida de carga de aproximadamente 600 megavatios asociada a la salida de la generadora Gatún".

Este evento provocó la interrupción del servicio eléctrico en diversos sectores de la ciudad de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Despacho, de inmediato se activaron los sistemas de protección Spear. Esta herramienta está diseñada para contribuir a la estabilidad del sistema y facilitar el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico.

Etesa añadió en sus redes sociales que, gracias a la rápida respuesta de los sistemas de protección y a las maniobras realizadas por los equipos técnicos en el Centro Nacional de Despacho, el servicio fue restablecido paulatinamente.

A las 10:58 p.m. se anunció el código blanco, confirmando así la recuperación total del suministro en las áreas afectadas.

Por su parte, la empresa ENSA también informó que "Sistema Interconectado Nacional (SIN) provoca interrupción del servicio eléctrico en sectores de nuestra zona de concesión", confirmando que la falla vino del sistema de generación.

"La interrupción afectó a más de 225 mil clientes de nuestra zona de concesión, incluyendo sectores como Cerro Viento, Tocumen, 24 de Diciembre, Chilibre, Costa del Este, Llano Bonito, Juan Díaz, Monte Oscuro, entre otros", indicó ENSA en comunicado.

Apagones en Panamá Oeste y Coclé

Naturgy también indicó que "un evento externo a nuestra red, con origen en el Sistema Interconectado Nacional, debido a la pérdida de 600 MW de generación (Generadora Gatún)".

Naturgy agregó que el evento externo afectó durante aproximadamente 20 minutos a más de 150,000 clientes de nuestra concesión en los siguientes sectores: