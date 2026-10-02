Universidad de Panamá promueve el debate estudiantil sobre democracia y participación

Un total de 238 estudiantes de la Universidad de Panamá realizaron un ejercicio de participación ciudadana el pasado 30 de septiembre, durante la jornada “El futuro de Panamá lo decidimos todos”.

La actividad, organizada por estudiantes de las carreras de Derecho y Ciencias Políticas, incluyó un plebiscito universitario como parte de un espacio para debatir, escuchar distintas posiciones y expresar opiniones de manera responsable.

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Señalan que con estas actividades fortalecen el pensamiento crítico, la conciencia cívica y el interés por participar activamente en los asuntos que marcan el rumbo de Panamá.

Luis Miguel Uribe, presidente del Centro Democrático Estudiantil, destacó la importancia de generar espacios de participación dentro de la universidad.

“El futuro del país debe construirse desde el diálogo, la participación y la escucha activa de la ciudadanía”, señaló.

Añadió que la universidad debe funcionar como un espacio en el que los estudiantes puedan debatir, escuchar diferentes posiciones y expresar su opinión de manera responsable.