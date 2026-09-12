Familiares de jóvenes chiricanos en Rusia y Ucrania hacen vigilia para pedir celeridad a las autoridades

Por este caso, al menos tres personas permanecen bajo detención provisional, señaladas como presuntos reclutadores.

Provincia de Chiriquí./Un grupo de familiares y amigos de los jóvenes chiricanos que viajaron y quedaron en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania se reunió frente a la iglesia Sagrada Familia para solicitar agilizar las gestiones para su retorno a Panamá.

Según los familiares, algunos de los jóvenes aún no han podido ser ubicados, mientras que otros les han informado que serían enviados a misiones, lo que ha aumentado la preocupación.

Al menos siete jóvenes permanecen sin ser ubicados: Luis Felipe Caballero, Jeremy Barroso, Jorge Pérez, Julián Marshall, Saúl Castillo, Reiner González y Eric Miranda.

“Le pido a Cancillería, a la embajada rusa y a la Cruz Roja que, por favor, nos ayuden. Queremos a nuestros hijos aquí”, expresó Elis de Peña.

Kathia Quintero también pidió ayuda para localizar a su sobrino. “Por favor, devuelvan a mi sobrino. Hoy se lo llevaron, queremos que nos lo devuelvan. Ayúdennos. Él se fue por un bienestar, pero no sabía a lo que se estaba enfrentando”, manifestó.

Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre las gestiones realizadas para proteger y facilitar el retorno de panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con la Cancillería, 17 ciudadanos panameños han regresado al país sanos y salvos, de los cuales 11 provenían de Rusia y seis de Ucrania.

El Ministerio reiteró el llamado a los panameños a abstenerse de participar o vincularse con fuerzas militares relacionadas con el conflicto, debido a los riesgos para su vida e integridad personal.

Por este caso, al menos tres personas permanecen bajo detención provisional, señaladas como presuntos reclutadores.

Con información de Demetrio Ábrego.