A pesar de las advertencias, panameños siguen viajando a la guerra entre Rusia y Ucrania, confirma vicecanciller Hoyos

La Cancillería y el Ministerio Público investigan red de reclutamiento local; reportan unos 30 nacionales vinculados al conflicto armado, además de desaparecidos y un fallecido.

Ciudad de Panamá/A pesar de los constantes llamados de alerta de las autoridades locales, ciudadanos panameños continúan viajando a Europa para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La información fue confirmada por el vicecanciller de la República, Carlos Arturo Hoyos, durante un acto oficial en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según explicó Hoyos, el gobierno mantiene un monitoreo constante sobre la situación. No obstante, advirtió que la cantidad de nacionales involucrados en el frente de batalla es superior a la deseada y abarca ambos lados de la contienda armada.

"Instamos, recomendamos y casi que imploramos a los panameños a que no vayan", manifestó Hoyos, tras reiterar la peligrosidad de trasladarse a las zonas de combate.

Hoyos detalló además que las autoridades han brindado asistencia consular a las familias o ciudadanos que la han solicitado, en cumplimiento de los deberes del Estado.

Cifras y acciones judiciales por el conflicto:

30 panameños vinculados: Datos oficiales ubican a 21 combatientes en el bando ruso y 9 en el lado ucraniano.

Datos oficiales ubican a 21 combatientes en el bando ruso y 9 en el lado ucraniano. Víctimas registradas: Se reportan al menos 9 panameños desaparecidos y 1 fallecido en combate .

Se reportan al menos y . Acciones penales: El Ministerio Público mantiene 6 investigaciones abiertas por posible reclutamiento dentro del país.

El Ministerio Público mantiene por posible reclutamiento dentro del país. Medidas cautelares: Actores vinculados al proceso enfrentan detención provisional por órdenes de la justicia local.

Ante el incremento de reportes, la justicia panameña mantiene abiertas varias investigaciones penales enfocadas en desmantelar posibles redes de reclutamiento de combatientes dentro de Panamá, proceso que ya deja a tres personas privadas de libertad de forma provisional a raíz de los expedientes tramitados.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a no atender ofertas o invitaciones para sumarse a este conflicto internacional, mientras continúan los seguimientos diplomáticos e investigativos correspondientes.

Con información de Luis Jiménez.