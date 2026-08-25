'Devuélvanme a mi hijo': el clamor de madres panameñas cuyos hijos fueron reclutados con falsas promesas

Mientras tanto, siete panameños han logrado regresar al país: cinco provenientes de Rusia y dos de Ucrania.

Ciudad de Panamá/“Devuélvanme a mi hijo, señor presidente. Ayuda, devuélvanme a mi hijo. Mi hijo es un niño especial, está enfermo, por favor ayúdenme”.

Con estas palabras, Marisol Mendieta pide ayuda para encontrar una salida para su hijo Michael, un joven panameño de 20 años que viajó a Rusia en medio de lo que su familia asegura fueron promesas de trabajo y oportunidades de estudio.

Michael salió de Panamá el pasado 29 de julio de 2026. Su última comunicación con su madre ocurrió este 24 de agosto, cuando le escribió a través de WhatsApp para pedirle ayuda y regresar al país.

La madre asegura que, aunque tiene 20 años, su hijo presenta una condición que, según ella, afecta su madurez y capacidad para tomar decisiones.

“Tiene 20 años, pero él no tiene la mente de 20 años. A él le gustaba mucho jugar PlayStation. Le ofrecieron que iba a ir a jugar con unos drones y que no lo iban a poner en riesgo, que no le iban a poner al frente, y un poco de promesas falsas. Que apenas se iba para allá, me iban a depositar un dinero”, relató Mendieta.

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La familia sostiene que el joven fue atraído mediante ofertas que inicialmente no parecían estar relacionadas directamente con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Otro caso es el de Duval de León, quien tenía apenas 18 años cuando viajó a Rusia el pasado 1 de julio.

Su madre, Yorgena Pérez, recuerda que inicialmente escuchó que su hijo viajaría bajo una supuesta oportunidad de estudios.

“Supuestamente en una beca universitaria del ejército de Rusia él me había comentado. Entonces yo le dije: ‘No estés inventando, que usted no va para allá’”, contó Pérez.

La madre lamenta no haber llegado a tiempo al aeropuerto para impedir que su hijo emprendiera el viaje.

Desde entonces, la comunicación también se ha vuelto limitada. Pérez pudo hablar por última vez con Duval el pasado 12 de agosto y desde ese momento permanece a la espera de información sobre su situación.

Los testimonios de estas familias se suman a otros casos de panameños que han terminado vinculados al conflicto armado entre Rusia y Ucrania después de recibir ofertas de trabajo, estudios u otras oportunidades.

Según datos de la Cancillería y el Ministerio Público, alrededor de 30 panameños han sido vinculados a este conflicto. De acuerdo con los reportes oficiales, 21 estarían del lado ruso y nueve del lado ucraniano.

Las autoridades también contabilizan nueve panameños desaparecidos y una persona fallecida.

Mientras tanto, siete panameños han logrado regresar al país: cinco provenientes de Rusia y dos de Ucrania.

Para las familias que aún esperan noticias, la incertidumbre continúa. Madres como Marisol Mendieta y Yorgena Pérez buscan respuestas y, sobre todo, una vía para que sus hijos puedan regresar a Panamá.

Con información de Luis Jiménez