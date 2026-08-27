Cancillería informa que ha logrado el retorno de 17 panameños del conflicto entre Rusia y Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre las gestiones diplomáticas que permitieron el regreso seguro de connacionales. Once provenían de la Federación de Rusia y seis de Ucrania.

Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió este jueves un comunicado oficial en el que detalla las gestiones permanentes realizadas por el Estado panameño para la protección y retorno de ciudadanos panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Según el documento, como resultado de dichas acciones coordinadas con las misiones diplomáticas, 17 ciudadanos panameños lograron regresar al país sanos y salvos: 11 provenientes de Rusia y 6 de Ucrania.

Gestiones diplomáticas

El Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene activas y permanentes gestiones diplomáticas y consulares para identificar a ciudadanos panameños que, bajo cualquier modalidad, se encuentren vinculados a las fuerzas armadas o al conflicto entre Rusia y Ucrania, con el objetivo de procurar su desvinculación y retorno seguro a Panamá, en estricto apego a las legislaciones nacionales y al derecho aplicable.

La Cancillería señaló que desarrolló gestiones diplomáticas de alto nivel con las autoridades de la Federación de Rusia y Ucrania. Se celebraron cuatro reuniones con representantes de la Embajada de Rusia en Panamá y dos con representantes de la Embajada de Ucrania, en las cuales se solicitó facilitar la desvinculación de ciudadanos panameños de las fuerzas armadas y su retorno seguro y ordenado.

Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, remitió comunicaciones diplomáticas a las autoridades de Rusia y Ucrania, apelando a consideraciones humanitarias y a las relaciones de respeto y amistad que Panamá mantiene con ambas naciones.

Asistencia consular e investigaciones en marcha

La Cancillería continuará trabajando para identificar y asistir a los ciudadanos panameños que aún puedan encontrarse vinculados a este conflicto.

Las embajadas de Panamá en Rusia y en Polonia, concurrente para Ucrania, mantienen gestiones diplomáticas activas para conocer el estatus de los connacionales y brindar la asistencia consular correspondiente.

El Ministerio Público inició investigaciones para determinar si se produjo alguna conducta de carácter penal que haya facilitado la vinculación de ciudadanos panameños con las fuerzas militares relacionadas con el conflicto.

El Gobierno de Panamá reiteró que la vida, la seguridad y la integridad de los ciudadanos panameños constituyen una prioridad permanente del Estado, y que la Cancillería continuará utilizando todos los canales disponibles para procurar el retorno seguro a Panamá.

Finalmente, el Ministerio hizo un llamado a los ciudadanos panameños a abstenerse de participar o vincularse a fuerzas militares relacionadas con el conflicto, debido a los graves riesgos que representan para su vida e integridad personal.