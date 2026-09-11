Familiares de jóvenes chiricanos en Rusia y Ucrania claman por respuestas

David, Chiriquí/La desesperación aumenta entre familiares de jóvenes chiricanos que viajaron a Rusia y Ucrania y de quienes aún no tienen noticias, según denunciaron durante una reunión realizada en la ciudad de David.

Los familiares aseguran que no han recibido respuestas concretas sobre el paradero de sus seres queridos y solicitan a las autoridades panameñas agilizar las gestiones con las embajadas y cancillerías de ambos países para conocer qué ha ocurrido con ellos y lograr su retorno a Panamá.

Dafne Marshall, hermana de uno de los jóvenes que viajó a Rusia, relató la angustia que vive su familia ante la falta de información.

"No, no sabemos nada de él. El último mensaje fue que se quería regresar porque no eran como le decían los mensajes y que, bueno, estamos muy preocupados. No sabemos nada de él. Le pedimos a la cancillería que nos dé noticias de mi hermano", expresó.

De acuerdo con los familiares, varios de los jóvenes salieron juntos desde sectores como Los Abanicos y Alanje. Una de las familiares explicó que seis jóvenes de Chiriquí viajaron en el mismo grupo.

"Sí, por ejemplo, los de aquí de Chiriquí sí, eran seis muchachos, todos se fueron juntos", manifestó.

Al ser consultada sobre si la mayoría habría viajado bajo engaño, respondió: "Sí. La mayoría sí".

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Los familiares señalan que al menos cinco jóvenes aún permanecerían desaparecidos y que algunos les habrían informado que habían entrado en acción en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ante esta situación, anunciaron para este viernes una vigilia por la vida de los jóvenes, con la que también buscan solicitar una mayor acción de las autoridades para acelerar los procedimientos que permitan traerlos de vuelta al país.

Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves sobre las gestiones realizadas por el Estado panameño para proteger y facilitar el retorno de ciudadanos panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Según la Cancillería, como resultado de las acciones coordinadas con las misiones diplomáticas, 17 ciudadanos panameños han logrado regresar al país sanos y salvos, de los cuales 11 provenían de Rusia y seis de Ucrania.

El Ministerio también reiteró el llamado a los ciudadanos panameños a abstenerse de participar o vincularse con fuerzas militares relacionadas con el conflicto, debido a los graves riesgos para su vida e integridad personal.

Al menos tres personas permanecen bajo detención provisional por ser presuntos reclutadores: Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, tío de Ronaldo; Ronaldo Roberto Ryfkogel Jiménez; y un primer detenido, un panameño de 70 años que, al momento de su aprehensión, tenía en su poder dos pasaportes pertenecientes presuntamente a víctimas.

Mientras avanzan las investigaciones y las gestiones diplomáticas, los familiares en Chiriquí mantienen su reclamo para obtener información sobre sus seres queridos y conseguir que quienes permanecen en la zona de conflicto puedan regresar a Panamá.