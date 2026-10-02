Mujer de 48 años fallece tras caer a un canal mientras lavaba ropa en Changuinola

Al lugar acudieron el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una mujer de 48 años falleció tras caer a un canal mientras lavaba ropa en el corregimiento de Finca 4, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Según la información preliminar, la mujer habría sufrido una crisis convulsiva que provocó su caída al agua. Un vecino que realizaba labores de limpieza en un lote cercano se percató de lo ocurrido y dio aviso a las autoridades.

Un funcionario del Cuerpo de Bomberos explicó que el cuartel central de Changuinola recibió una alerta del 911 sobre una persona que había caído en un pozo. Sin embargo, al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a la mujer dentro de una zanja o canal.

“Venimos con todo el equipo de rescate que tenemos en la estación de Changuinola”, expresó el bombero.

El funcionario indicó que la paramédica de turno evaluó a la mujer y confirmó que no tenía signos vitales.

“La misma nos informa de que se encontraba sin signos vitales”, señaló.

Añadió que coordinaron con la Policía Nacional y el Ministerio Público para que acudieran al sitio y realizaran las diligencias pertinentes.

El bombero pidió a la comunidad tener mayor precaución en estos lugares, que calificó como peligrosos, y recomendó evitar permanecer solos en ellos.

Al lugar acudieron el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Con información de Luis Alberto Palacios.