Operativo en Capira logra la captura de murciélagos para frenar la rabia bovina

Como parte de un proyecto de protección del MIDA, capturaron 25 murciélagos, intentando mitigar la propagación del virus de la rabia paralítica bovina.

Capira, Panamá Oeste/Mediante el programa permanente de vigilancia y control sanitario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en conjunto con la Coordinación de Salud Animal, capturaron 25 murciélagos hematófagos en el corregimiento de Cermeño, Panamá Oeste.

Esto es parte de una jornada de atención directa para los productores locales, donde las intervenciones se efectuaron en la finca de Adolfo Rivera, que alberga 33 bovinos y un equino; se retiraron 19 vampiros (15 hembras y 4 machos), y en la propiedad del señor José Hernández, con 12 cabezas de ganado, donde se capturaron seis ejemplares (tres machos y tres hembras).

Este plan ayuda para mitigar el riesgo de brotes de rabia paralítica bovina, enfermedad cuya principal vía de transmisión es este tipo de vector.

Con la captura oportuna de estos especímenes, la institución busca proteger la salud del hato, salvaguardar el patrimonio de los ganaderos y garantizar la productividad y sanidad animal en toda la zona.

La rabia paralítica bovina, conocida también como derriengue, es una enfermedad que representa un serio desafío para la salud animal y la ganadería en Panamá y otros países de América Latina.

El virus se transmite a través de la saliva de los animales infectados y ataca el sistema nervioso central de los animales, principalmente a los bovinos, pero también puede afectar a otras especies como ovinos, caprinos, equinos y, en algunos casos, humanos.

Su impacto no solo afecta al hato ganadero, sino también a la economía de los productores y la seguridad alimentaria de las comunidades.