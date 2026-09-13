AES explica que activó sistema de seguridad de quema de gas en planta Colón; no fue un incendio

En este caso, el sistema fue activado luego de la salida súbita de la planta generadora Gatún , asociada a un inconveniente ocasionado por condiciones meteorológicas y descargas eléctricas en su planta de generación.

Colón/Tras la afectación que se registró en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) en la noche del sábado 12 de septiembre, que provocó un apagón en tres provincias, la empresa AES emitió un comunicado para aclarar la situación de los videos que circulan en redes sociales en donde se observa llamaradas de fuego en la planta AES Colón.

De acuerdo con la empresa, no se trató de un incendio ni de una situación de emergencia.

Explicaron en un comunicado, que las imágenes corresponden a la activación temporal y controlada del sistema de quema de gas (Flare) de la terminal de almacenamiento de gas natural.

Detallaron que se trata de un sistema que forma parte de los mecanismos de seguridad de la instalación y permite liberar de manera controlada la presión de las tuberías cuando se presentan determinadas condiciones operativas.

En este caso, el sistema fue activado luego de la salida súbita de la planta generadora Gatún, asociada a un inconveniente ocasionado por condiciones meteorológicas y descargas eléctricas en su planta de generación.

"La operación del Flare fue controlada y de corta duración, y no representó una condición de peligro o riesgo para nuestros trabajadores, vecinos ni para las comunidades cercanas", explicó la empresa en un comunicado emitido este domingo 13 de septiembre.

Precisamente, el capitán José Pérez del Cuerpo de Bomberos detalló que, al observar las llamas desde la estación, se aproximaron al sitio para verificar la situación, pero al llegar se percataron de que se trataba de la liberación de presión a través del sistema Flare.

"Todo estaba bajo control y bajo custodia de la empresa AES", indicó Pérez, quien aseguró que no se mantenía ningún reporte por fuga de gas ni incendio.

Por su parte, la empresa que trabaja con altos estándares de seguridad industrial y protección ambiental, cumpliendo con la normativa vigente y priorizando siempre la seguridad de los trabajadores y de las comunidades donde operan.

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