Arraiján celebró sus 171 años de fundación entre la alegría del público y los retos en infraestructura

Más de 80 delegaciones rindieron honores cívicos en un desfile entre Vacamonte y El Tecal, mientras las autoridades provinciales analizan el crecimiento del distrito y las obras prioritarias.

Arraiján, Panamá Oeste/En la provincia de Panamá Oeste se conmemoró con entusiasmo los 171 años de fundación del distrito de Arraiján. La jornada inició desde tempranas horas en el concejo municipal con la sesión solemne y el te deum, para luego dar paso a concurridos desfiles cívicos que contaron con la participación de delegaciones escolares, bandas de música e instituciones.

En el distrito de Arraiján, la celebración se concentró en dos puntos clave: el sector de Vacamonte, donde marcharon más de 50 delegaciones, y la comunidad de El Tecal, que contó con más de 30 delegaciones participantes.

Durante el desfile cívico en Vacamonte, la gobernadora de Panamá Oeste, Marilyn Vallarino, destacó la masiva concurrencia de las familias y el talento exhibido por las delegaciones escolares.

"Celebrando los 171 años de fundación del distrito de Arraiján y La Chorrera, hoy nos encontramos aquí en Vacamonte celebrando con la junta comunal, el representante del área y toda la ciudadanía, pues que se ha desbordado a la calle a ver este desfile tan lucido de los muchachos que vienen con sus bandas musicales de las diferentes escuelas de aquí del corregimiento de Vista Alegre", expresó la gobernadora.

A la par de los actos solemnes, la conmemoración sirvió como marco para evaluar el vertiginoso crecimiento demográfico de Arraiján y los desafíos que afronta la administración pública.

Entre los temas prioritarios discutidos por las autoridades provinciales y locales destacan la necesidad de mejorar el suministro de agua potable, la rehabilitación de la red vial, la saturación de los cementerios locales y la atención a infraestructuras educativas del sector.

Asimismo, se enfatizó la importancia del seguimiento a proyectos de gran impacto regional como las obras de saneamiento, la ampliación de carreteras y el avance de la Línea 3 del Metro.

Orgullo en la ruta del desfile

El protagonismo de la jornada lo mantuvieron los jóvenes y residentes que se congregaron a lo largo de las rutas de desfile. Estudiantes de diversos planteles compartieron su emoción por representar a sus instituciones y rescatar las tradiciones culturales.

"Me siento orgulloso de representar a mi colegio y más un día tan especial como hoy", manifestó uno de los estudiantes participantes.

Por su parte, una estudiante luciendo la pollera montuna santeña resaltó la importancia del folclor en estas efemérides: "Me siento muy orgullosa de representar a mi cultura vistiendo la pollera montuna santeña".

Asimismo, integrantes de delegaciones musicales y batuteras valoraron el constante respaldo del público durante el recorrido: "Súper felices, ya que la gente nos está apoyando mucho, gracias a Dios se dio el desfile y que la gente lo disfrute mucho", indicó una de las jóvenes.

La conmemoración cívica también representó una oportunidad de dinamización económica para los pequeños comerciantes de El Tecal y Vacamonte, quienes aprovecharon la masiva asistencia familiar.

"Para mí es un orgullo estar aquí celebrando este gran día del 171 aniversario del distrito de Arraiján. Y dándole la gracia a Dios por la oportunidad que me da de vender mis productos aquí en El Tecal", concluyó un vendedor local.

Con información de Heidy Morán.