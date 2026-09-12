Limpian playa de Veracruz durante actividad por el Mes de los Océanos

La jornada fue organizada por el Ministerio de Ambiente con la participación de otros grupos, entre ellos JCain Logistics.

Panamá Oeste/En conmemoración del Mes de los Océanos, continúan las jornadas de limpieza de playas en distintos puntos del país. Este sábado, la actividad se realizó en la playa de Veracruz, donde un grupo de personas dedicó la mañana a recolectar desperdicios con el objetivo de darles un manejo distinto al reciclaje tradicional.

Era temprano cuando algunos bañistas comenzaban a llegar para disfrutar de un día de sol y arena. Al mismo tiempo, otro grupo, integrado en su mayoría por jóvenes, recorría la playa con bolsas en mano para recoger los desperdicios encontrados en el lugar.

Digna Barsallo, directora de Costas y Mares de MiAmbiente, explicó que Veracruz no es solo un lugar de entretenimiento, sino que también sirve de refugio para que las tortugas marinas lleguen a desovar.

Según explicó Barsallo, en la playa de Veracruz no se acumula tanta cantidad de desperdicios como en otras zonas. Sin embargo, se trata de un sitio de interés turístico que requiere mantener condiciones adecuadas.

La jornada fue organizada por el Ministerio de Ambiente con la participación de otros grupos, entre ellos JCain Logistics.

De acuerdo con los participantes, estos materiales recolectados durante la jornada de limpieza pueden ser procesados mediante nuevas tecnologías para transformarlos y evitar que terminen como desperdicios que permanezcan durante años en el ambiente mientras esperan su degradación.

Marlene Matos, participante de JCain Logistics, detalló que los desechos recolectados no irán al vertedero, sino que se les aplicará una tecnología denominada pirólisis, que forma parte de los patrocinios de la alianza Contaminación Cero, mediante la cual los desechos se convertirán en combustible.

Durante la limpieza fueron recolectados distintos tipos de materiales, entre ellos vidrios, plásticos, textiles e incluso foam.

Información de Elizabeth González

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