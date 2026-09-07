Bocas del Toro: MOP acondiciona playa El Istmito previo a la realización de la Feria del Mar

Durante los trabajos, personal del MOP llevó a cabo labores de recolección, limpieza y carga de desechos sólidos, con el apoyo de una retroexcavadora y un camión con capacidad aproximada de dos metros cúbicos.

Bocas del Toro/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó una jornada de limpieza y acondicionamiento en la playa El Istmito, en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, como parte de las acciones impulsadas por la Gobernación de la provincia para preparar el área donde se desarrollará la Feria del Mar.

Durante los trabajos, personal del MOP llevó a cabo labores de recolección, limpieza y carga de desechos sólidos, con el apoyo de una retroexcavadora y un camión con capacidad aproximada de dos metros cúbicos.

Los residuos recolectados fueron trasladados al vertedero municipal de Isla Colón para su disposición.

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El acondicionamiento del área forma parte de los preparativos para la Feria del Mar, programada del 17 al 20 de septiembre. El evento representa una actividad de importancia turística, cultural y comercial para la provincia, al reunir a residentes y visitantes y generar movimiento económico para los comercios y emprendedores locales.