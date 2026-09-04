Culminan trabajos de rehabilitación en estacionamientos del Parque Metropolitano de David

De acuerdo con el MOP, estas mejoras permitirán optimizar las condiciones de acceso y circulación para las personas que acuden al parque.

Chiriquí/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) culminó los trabajos de adecuación en los estacionamientos y carriles de desaceleración del Parque Metropolitano de David (PAMEDA), en la provincia de Chiriquí, como parte de las labores de mantenimiento y mejoramiento de este espacio público.

Las obras fueron ejecutadas por cuadrillas de mantenimiento del MOP, que utilizaron 660 toneladas de asfalto para rehabilitar y mejorar las áreas de circulación y estacionamiento del parque.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de los estacionamientos, los carriles de desaceleración y la calle contigua a la estación de combustible ubicada en las inmediaciones del recinto.

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De acuerdo con el MOP, estas mejoras permitirán optimizar las condiciones de acceso y circulación para las personas que acuden al parque.

La intervención fue coordinada por el Ministerio de Obras Públicas a solicitud del Despacho de la Primera Dama y en conjunto con la Alcaldía de David.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura de los espacios públicos y contribuir a que la población cuente con entornos recreativos en mejores condiciones.