Senniaf activa protocolos tras muerte de niño en Pedasí; Ministerio Público investiga el caso

Senniaf confirmó el fallecimiento de un niño en Los Santos y anunció que los hermanos están bajo cuidado de un familiar.

Pedasí, Los Santos/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) activó los protocolos de emergencia tras confirmarse el fallecimiento de un niño en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, según informó la institución en un comunicado divulgado este sábado 12 de septiembre.

También Senniaf informó que el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias que rodearon la muerte del niño. Mientras las autoridades avanzan en el caso, los hermanos del niño fallecido fueron colocados bajo la protección de un referente familiar que asumirá su cuidado temporal.

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La Senniaf también comunicó que mantiene un equipo técnico dando seguimiento a la situación, trabajando incluso en horarios nocturnos para garantizar el acompañamiento y protección de los menores y su familia durante el proceso.

En su comunicado, la entidad también aprovechó para hacer un llamado a padres, docentes y la ciudadanía a estar alerta ante cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas o adolescentes. Quienes tengan conocimiento de casos que requieran intervención pueden llamar de forma confidencial al 6378-3466, la línea de denuncias que funciona las 24 horas.