Senniaf lamenta fallecimiento de un niño en Pedasí y pide no difundir imágenes

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia emitió un comunicado oficial tras el fallecimiento de un menor en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.

Panamá/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de un niño ocurrido en el distrito de Pedasí, en la provincia de Los Santos, según informó este viernes mediante un comunicado oficial.

La Senniaf, encargada de velar por la protección integral de niños, niñas y adolescentes en Panamá, hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que no difundan audios, imágenes, videos ni ningún otro contenido relacionado con el menor fallecido.

En el comunicado, la Secretaría Nacional de Niñez recordó que la Ley 285 del 15 de febrero de 2022 establece la obligación de garantizar y proteger los derechos de la niñez y adolescencia panameña.

Las autoridades advirtieron que la divulgación de información o contenidos que vulneren los derechos y la privacidad de los menores puede generar responsabilidades legales y sanciones conforme a la legislación vigente.

Senniaf también solicitó consideración y respeto hacia los hermanos del niño fallecido, quienes "atraviesan un momento de profundo dolor y requieren protección, acompañamiento y privacidad".

La Senniaf confirmó que trabaja en coordinación con las autoridades competentes en las acciones relacionadas con este caso, priorizando en todo momento el interés superior y la protección integral de los niños involucrados.