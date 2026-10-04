Israel mata al director de una ONG turca en ataque en Gaza

La guerra de Gaza se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 en el que murieron 1.221 personas.

El ejército israelí informó el domingo que mató en un ataque al director de una ONG turca, al que acusó de ser miembro del ala armada de Hamás.

"A primera hora del domingo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo un ataque en la zona de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, y eliminaron al terrorista Saqr Nabil Musa Qaisi, miembro de la fuerza de élite Nukhba de la organización terrorista Hamás", afirmó el ejército en un comunicado.

"El terrorista dirigía la organización turca Deniz Feneri, que se presenta como una asociación de ayuda humanitaria pero que, en realidad, mantiene vínculos con altos dirigentes de la organización terrorista Hamás, así como con funcionarios de la cúpula turca".

Un hospital de la ciudad de Deir al Balah anunció horas antes de la muerte de Qaisi, director de la ONG humanitaria turca Deniz Feneri, en un ataque contra un vehículo en el sur de la Franja de Gaza.

El ejército israelí alegó que "en el ejercicio de sus funciones en la asociación, el terrorista se dedicaba a contratar regularmente a numerosos terroristas", sin aportar pruebas, y calificó esta práctica de "explotación cínica del sector humanitario".

La guerra de Gaza se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 en el que murieron 1.221 personas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Israel respondió con una ofensiva a gran escala contra la Franja de Gaza en la que han muerto 74.200 personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que está bajo la autoridad de Hamás, cifra avalada por la ONU.