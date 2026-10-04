Resultados del sorteo de la lotería del domingo 4 de octubre de 2026
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo este domingo 4 de octubre su tradicional sorteo dominical desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez, generando gran expectativa y emoción entre miles de compradores en todo el país que mantenían la ilusión de resultar favorecidos.
El evento inició puntualmente a las 3:00 p.m. con el acostumbrado giro de las esferas metálicas para extraer las balotas correspondientes al primer, segundo y tercer premio.
¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.