Arranca la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial con enfoque en sostenibilidad, juventud y el futuro

Según Mola, el evento registra más de 1,300 asistentes únicos cada año, con una participación diaria que oscila entre 500 y 600 personas.

Ciudad de Panamá/Con la participación de más de 500 líderes por jornada, este martes 6 de octubre inició la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial, organizada por Sumarse, que este año celebra su 15.ª edición.

El encuentro, que se desarrolla el 6 y 7 de octubre en Casa Veranda del Hotel Sheraton, reúne a más de 40 conferencistas nacionales e internacionales para analizar cómo la sostenibilidad está transformando las organizaciones.

La directora ejecutiva de Sumarse, Karla Mola, explicó que el lema de esta edición es “Creer, crear y crecer”, como punto de partida para impulsar soluciones, proyectos e iniciativas que contribuyan al crecimiento del país y la región.

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Durante las jornadas se abordarán temas como la transformación de las empresas, la incorporación de la sostenibilidad en la toma de decisiones, bienestar de las personas, reputación, transición energética y resiliencia.

También se analizarán buenas prácticas que ya están generando cambios en los negocios y se abrirá un espacio para reflexionar sobre el papel de las nuevas generaciones y las decisiones que deben tomarse en el presente para construir el futuro.

Según Mola, el evento registra más de 1,300 asistentes únicos cada año, con una participación diaria que oscila entre 500 y 600 personas.

Durante esta semana se abordarán distintas estrategias para que las compañías fortalezcan sus prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad, con énfasis tanto en su impacto ambiental como en el desarrollo y bienestar de su fuerza laboral.

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La actividad también busca promover una visión empresarial de largo plazo, en la que las decisiones actuales permitan fortalecer la resiliencia de las organizaciones y responder a los desafíos económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.

Con 15 ediciones, la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad se mantiene como un espacio de intercambio entre líderes empresariales para compartir experiencias y promover una mayor integración de la sostenibilidad en el sector privado panameño.

Las actividades comenzaron a las 9:00 a.m. y continuarán durante este martes y miércoles.

Información de Fabio Caballero

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