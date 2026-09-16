TVN Media y Sumarse reafirman alianza por la sostenibilidad

Bajo el lema “Creer, crear, crecer el futuro”, ambas organizaciones reiteraron su compromiso con el desarrollo sostenible de Panamá.

Ciudad de Panamá/TVN Media y Sumarse renovaron su alianza para impulsar conversaciones sobre sostenibilidad y promover prácticas empresariales responsables, el bienestar de las personas y la protección del ambiente.

Luis Mouynes, CEO de TVN Media, destacó la importancia de esta alianza para fortalecer el trabajo que desarrolla la empresa en materia de responsabilidad social y sostenibilidad.

“Sumarse ha sido sumamente importante para TVN, ha sido una guía para nosotros construir nuestro plan de responsabilidad social de sostenibilidad”, indicó Mouynes.

Explicó que estos principios están presentes en diferentes acciones de la empresa, principalmente en iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente, la ciudadanía responsable, el programa Héroes, el trabajo interno con los colaboradores y las acciones dirigidas a la comunidad.

“Y sobre todo la sostenibilidad del negocio”, añadió.

Como parte de esta alianza, también se mantiene la Esquina de la Sostenibilidad, un espacio que permite a empresas y organizaciones compartir sus avances, buenas prácticas y desafíos en esta materia.

Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, destacó que TVN Media apoyará por un año más la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial.

“Estamos muy contentos de que TVN Media por un año más apoye la Semana de la Responsabilidad Social y ya tenemos tres años con la Esquina de la Sostenibilidad”, señaló Mola.

Según explicó, este espacio permite que líderes que participan en la Semana de la Responsabilidad Social puedan ampliar sus mensajes y compartirlos durante todo el año, con el objetivo de motivar e inspirar a más organizaciones a seguir incorporando la sostenibilidad dentro de sus estrategias de negocio.

Bajo el lema “Creer, crear, crecer el futuro”, ambas organizaciones reiteraron su compromiso con el desarrollo sostenible de Panamá.

La Semana de la Responsabilidad Social Empresarial se realizará los días 6 y 7 de octubre.

Con información de Kayra Saldaña