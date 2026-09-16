El participante y “La Cuchita” se metieron en una historia de reclamos y desamor para revivir uno de los grandes clásicos del dúo argentino.

Rikiplops invitó a Anyuri, mejor conocida como “La Cuchita”, para transformarse juntos en Joaquín y Lucía Galán, integrantes de Pimpinela.

Con músicos en vivo y mucha interpretación, la pareja convirtió “Olvídame y pega la vuelta” en una auténtica discusión de pareja sobre el escenario. ¡Aquí sobraron los reclamos!