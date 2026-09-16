El comodín “2 en 1” , obligó al ‘Pay de Limón’, a interpretar él solo las dos voces de una exigente presentación, que involucró mucho más que recordar la letra de una canción.

Vicente Chávez enfrentó un reto nunca antes visto en esta temporada: convertirse simultáneamente en Andrea Bocelli y Sarah Brightman.

Con un vestuario dividido a la mitad, cambió de voz, postura y gestos con cada giro para interpretar “Por ti volaré”. De un lado asumió la serenidad de Bocelli y, del otro, la presencia y el registro de Brightman.