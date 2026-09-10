TVN Media alerta sobre intentos de fraude y suplantación de identidad

Todas nuestras promociones, concursos y comunicaciones oficiales son difundidos exclusivamente a través de nuestros canales, programas, plataformas digitales y cuentas oficiales.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media informa a sus audiencias que ha tenido conocimiento de intentos de fraude y suplantación de identidad realizados por personas ajenas a la empresa, quienes utilizan indebidamente el nombre, marcas, imágenes y, en algunos casos, la identidad de presentadores, talentos y colaboradores para solicitar dinero, promover supuestos productos o servicios, realizar falsas promociones u obtener información personal.

Ante esta situación, reiteramos que TVN Media, sus presentadores, talentos y colaboradores nunca solicitarán pagos, transferencias, compras a terceros, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación ni ningún otro dato confidencial como condición para participar en promociones o recibir premios.

Todas nuestras promociones, concursos y comunicaciones oficiales son difundidos exclusivamente a través de nuestros canales, programas, plataformas digitales y cuentas oficiales.

Recomendamos no realizar pagos, proporcionar información personal o bancaria, ingresar a enlaces sospechosos ni descargar archivos enviados desde cuentas cuya autenticidad no haya sido previamente verificada. La utilización del nombre, logo, fotografías o imagen de TVN Media o de alguno de sus talentos y colaboradores no garantiza que una comunicación sea legítima.

Ante cualquier duda, invitamos a verificar la información directamente a través de nuestros canales oficiales antes de realizar cualquier acción y a reportar cualquier comunicación sospechosa que utilice indebidamente el nombre de TVN Media.

Agradecemos la confianza de nuestra audiencia y reiteramos nuestro compromiso de mantener una comunicación segura, transparente y responsable.