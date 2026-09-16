Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes 18 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
📍Panamá Oeste
• Parque al lado de la Iglesia San Nicolás de Bari, en Arraiján cabecera
📍Bocas del Toro
• Terrenos de la Feria del Mar, en isla Colón
📍Darién
• Junta Comunal de Barriales, en Rio Congo, distrito de Santa Fe
📍Panamá
• Cancha La 18 de Veranillo, en Belisario Porras, distrito de San Miguelito
📍Los Santos
• Junta Comunal de Chupa, distrito de Macaracas
📍Colón
• Predios de la Junta Comunal de Salud, distrito de Chagres
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Cuadro Deportivo de Alto de Jesús, distrito de Nürüm
📍Veraguas
• Terrenos de la Feria Internacional de Veraguas, en Soná cabecera