Washington retira a Venezuela de la lista de incumplidores antidrogas

El Gobierno de los Estados Unidos publicó un comunicado con una lista señalando a los países que son productores de drogas ilícitas o que tienen lugares de tránsito masivo de las mismas.

Washington D.C, Estados Unidos/Según el Departamento de Estado del Gobierno norteamericano presidido por el mandatario Donald Trump, Venezuela ya no es considerada como un país que ha incumplido sus compromisos en materia de control de drogas, esto tras la aprehensión y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero del presente año.

Trump, durante la presentación de la lista de principales países en el tránsito de drogas o en la producción de drogas ilícitas, señaló que "ya se están viendo los resultados de la creciente cooperación con el Gobierno interino del país contra los carteles, incluida la eliminación del líder de Tren de Aragua, Niño Guerrero", haciendo referencia a Venezuela.

Además, aseguró haber identificado con éxito varios países principales para el tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas: Afganistán, las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

La presencia de un país en la lista no refleja necesariamente los esfuerzos de su Gobierno en la lucha contra las drogas ni su coordinación con los Estados Unidos. — Donald Trump - Presidente de EEUU

Explicó que la razón por la que se incluyen a estos países principales en dicha lista es debido a la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha aplicado medidas sólidas y diligentes en el control de narcóticos y la aplicación de la ley.

Aclaró que: Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que no han cumplido de manera demostrable durante los últimos 12 meses, ni con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico, ni con la adopción de las medidas contra el narcotráfico exigidas.

Continuó refiriéndose a Venezuela, indicando que la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha dado pasos positivos en esta materia.

"He decidido que Venezuela ya no debe ser considerada como un país que ha incumplido de forma demostrable sus compromisos en materia de control de drogas", expresó.

Finalizó diciendo que espera ver un progreso continuo y cuantificable por parte del Gobierno interino en el desmantelamiento de los grupos narcoterroristas y en la interrupción del tráfico de drogas a través de Venezuela hacia Estados Unidos.