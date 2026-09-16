Las Condassin llegaron con todo a Tu Cara Me Suena y unieron sus voces para recrear el dramatismo de Vikki Carr y Ana Gabriel.

Después de ganar el cuarto show, Maisa Pérez Condacín regresó al escenario acompañada por una invitada muy especial: su mamá, Lissette Condassin.

Madre e hija se transformaron en Vikki Carr y Ana Gabriel para interpretar “Cosas del amor”, un duelo de voces cargado de sentimiento, reclamos y dramatismo. Cada una asumió un color vocal diferente para completar uno de los retos más emotivos de la noche.