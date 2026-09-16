Acercamiento de diputados con Taiwán genera reacciones: embajador de EEUU cuestiona a China

La creación de este grupo parlamentario y las posteriores declaraciones han generado un nuevo intercambio de posiciones entre representantes de Estados Unidos y China.

Ciudad de Panamá/La creación de un grupo multipartidista de diputados panameños para establecer un acercamiento con el Legislativo de Taiwán ha generado reacciones, entre ellas la del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y la de la Embajada de la República Popular China en el país.

Cabrera se refirió al tema y cuestionó la reacción de China ante los viajes y acercamientos de diputados panameños con Taiwán.

“No sé qué aerolínea o agencia de viaje les haya roto el corazón a ellos, que tienen una obsesión con viajes, tanto con estos viajes a Taiwán y ahora con viajes en su propio país. Estamos viendo que a Cuba igual están poniendo restricciones a las personas que salgan de viaje a China, así que de nuevo es una obsesión, la cual tiene que no es muy saludable”, indicó el embajador.

Cabrera agregó, en tono irónico: “Dicen las malas lenguas que si uno dice Taiwán tres veces, se te aparece el embajador chino, así que no sé, es algo bien raro, la obsesión de ellos”.

Las declaraciones de Cabrera se dan luego de que la Embajada de China en Panamá emitiera un comunicado en el que expresó su “fuerte descontento y enérgico rechazo” al acercamiento de diputados panameños con Taiwán.

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China tachó de violación el principio de una sola China y la política exterior del Estado panameño la creación del “Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá - Yuan Legislativo de Taiwán”.

China sostiene que Taiwán forma parte de su territorio y que el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China.

La embajada señaló además que el principio de una sola China constituye la base política de las relaciones entre China y Panamá, establecidas en 2017.

En ese año, Panamá rompió vínculos oficiales con Taiwán y reconoció a la República Popular China como el único gobierno, estableciendo relaciones diplomáticas con Beijing bajo el principio de una sola China.

Con información de Yamy Rivas